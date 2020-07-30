Барраган покинул «Бетис»

Отмечается, что клуб решил не продлевать контракт с 33-летним испанцем. Таким образом, игрок стал свободным агентом.

Барраган перешел в «Бетис» летом 2017 года из «Мидлсбро». Спустя сезон испанский клуб выкупил права на футболиста за один миллион евро. В составе команды он провел 69 матчей, в которых отдал девять результативных передач. Ранее защитник выступал за «Валенсию», «Депортиво», «Вальядолид» и «Ливерпуль».

В минувшем сезоне «Бетис» занял 15-е место в чемпионате Испании, набрав 41 очко.