Максим Боков: Я не исключаю возможности, что Дзюба попробует себя в иностранном чемпионате

– Если Дзюба продлил контракт, значит он нужен в «Зените», он продолжит помогать команде. Но в будущем почему бы ему не попробовать себя за рубежом, если он этого хотел. Возможно, представится такой момент. В общем, я не исключаю такой возможности, что Дзюба в какой-то момент попробует себя в иностранном чемпионате, – цитирует Бокова «РИА Новости»

Напомним, что сегодня, 30 июля, Дзюба подписал новое соглашение с «Зенитом», рассчитанное на два года с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 37 матчах, забил 21 гол и отдал 16 ассистов. Петербургский клуб защитил титул чемпиона России.

.