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30 июля 19:27
автор: Владислав Корегин

Хакан Чалханоглу: Благодаря Пиоли я вернул себе того Чалханоглу, который играл в бундеслиге

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу поделился эмоциями от совместной работы с главным тренером Стефано Пиоли.

– Благодаря ему мне удалось вернуть того Чалханоглу, который играл в чемпионате Германии. Мы рады тому, контракт с Пиоли был продлен, а также тому факту, что мы можем продолжить играть под его руководством, – цитирует полузащитника StarCasino.sport.

Напомним, что Пиоли тренирует «Милан» с 9 октября прошлого года, сменив Марко Джампаоло, с которым красно-черные начинали нынешний сезон.

В данный момент команда занимает шестое место, набрав 63 очка после 37 туров.

Что касается Чалханоглу, то 26-летний турок выступает за «Милан» с июля 2017 года. В Германии он выступал за «Байер» и «Гамбург» – в общей сложности он отыграл за эти команды 111 поединков, отметившись 28 забитыми мячами и 22 результативными передачами.

В нынешнем сезоне на счету полузащитника 36 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал девять ассистов.

источник: StarCasino.sport
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