Эль-Шаарави отстранен от матчей «Шанхай Шеньхуа» из-за недовольства ранней заменой

По информации The Paper in Shanghai, 27-летний итальянец был недоволен заменой на 55-й минуте в матче первого тура с «Гуанчжоу Эвергранд» (0:2). Вместо того, чтобы подойти к скамейке запасных, игрок сразу отправился в раздевалку.

Напомним, что за «Шанхай Шеньхуа» Эль-Шаарави выступает с 8 июля 2019 года. В составе китайской команды он 14 встреч, в которых отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами. Его контракт с китайским клубом рассчитан до лета 2022-го.