Пауло Дибала: Единственное, что сейчас имеет значение – победить «Лион» в Турине

– Первая игра против «Лиона» была пять месяцев назад, и за это время произошло много событий, но мы знаем, чего еще можем достичь в этом турнире. Будет странно играть в Лиге чемпионов без болельщиков и играть только по одной встрече в каждом раунде, но первым делом мы должны выиграть в Турине. Пока это единственное, что сейчас имеет значение, – цитирует Дибалу The Guardian.

Напомним, что первый матч «Ювентуса» с Лионом состоялся 26 февраля во Франции. Тогда победу одержали подопечные Руди Гарсии – единственный гол забил полузащитник Люка Туса (31-я минута).

Ответная игра пройдет 7 августа в Турине.