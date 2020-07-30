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30 июля 21:05
автор: Владислав Корегин

Пауло Дибала: Единственное, что сейчас имеет значение – победить «Лион» в Турине

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.

– Первая игра против «Лиона» была пять месяцев назад, и за это время произошло много событий, но мы знаем, чего еще можем достичь в этом турнире. Будет странно играть в Лиге чемпионов без болельщиков и играть только по одной встрече в каждом раунде, но первым делом мы должны выиграть в Турине. Пока это единственное, что сейчас имеет значение, – цитирует Дибалу The Guardian.

Напомним, что первый матч «Ювентуса» с Лионом состоялся 26 февраля во Франции. Тогда победу одержали подопечные Руди Гарсии – единственный гол забил полузащитник Люка Туса (31-я минута).

Ответная игра пройдет 7 августа в Турине.

источник: The Guardian
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