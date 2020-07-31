«Сочи» объявил об уходе Карапетяна

Нападающий Александр Карапетян покидает «Сочи».
31 июля завершается контракт форварда и продлен он не будет, сообщает пресс-служба клуба.
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Армянский нападающий Александр Карапетян покидает «Сочи». Карапетян присоединился к команде на сборах в Словении в конце июня 2019 года, где забил 4 мяча в 3 товарищеских матчах. По возвращении со сборов с игроком был подписан годичный контракт, который истек этим летом. За время, проведенное в Сочи, Александр сыграл 22 встречи и забил 2 мяча. Спасибо, Кара!✌🏻 | #ЭтоКараКараКарапетян #БудемСкучать #СпасибоЛюди
Публикация от Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi)