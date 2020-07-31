Стивен Джеррард: Будущее Морелоса находится под моим контролем

– Большие новости всегда были связано с Морелосом – это то, к чему мы уже привыкли. Пока нечего сообщить по поводу его будущего, он сосредоточен и продолжает усердно тренироваться.

Ситуация с Альфредо находится под моим контролем. Каждый наш игрок имеет право выбора. Если коллективно будет принято решение, которое будет наилучшим для клуба, то мы всегда готовы рассмотреть вариант с продажей, – цитирует Джеррарда Sky Sports.

Морелос выступает за «Рейнджерс» с июля 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 29 голов и 10 ассистов в 46 матчах. Контракт 24-летнего колумбийца истекает в мае 2023-го.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны английских клубов – «Лестера», «Астон Виллы», «Кристал Пэласа» и «Вест Хэма».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.