Сергей Семак: Жирков и Кержаков были очень полезны для «Зенита» в минувшем сезоне

– Миша и Юра были очень полезны для нашей команды в минувшем сезоне и я не сомневаюсь в том, что они помогут и в следующем сезоне. Их уровень профессионализма и игровых качеств соответствует нашему клубу однозначно.

Суперкубок – часть этапа подготовки команды к сезону. Футболисты собираются вместе всего за несколько дней до матча, и мы практически без подготовки начинаем следующий сезон, – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Сегодня стало известно, голкипер Михаил Кержаков и левый защитник Юрий Жирков продлили свои соглашения с петербургской командой.

«Зенит» начнет новый сезон матчем Суперкубка России с «Локомотивом». Матч состоится 7 августа в 19:00 по московскому времени.