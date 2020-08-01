Дибала признан лучшим футболистом чемпионата Италии в июле

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признан лучшим игроком чемпионата Италии в июле.
«Кристальный талант и абсолютное лидерство. Сыграл важную роль в чемпионстве «Ювентуса», — говорится в тексте сообщения пресс-службы Серии А в Twitter.
Talento cristallino e leadership assoluta.— Lega Serie A (@SerieA) July 31, 2020
Giocate determinanti per lo Scudetto della Juventus. @PauDybala_JR 🔝 ⚽#SerieATIM - July 2020 MVP 🏅https://t.co/0TW6iADOea#WeAreCalcio pic.twitter.com/EDIFweqxUE
В текущем сезоне 26-летний Дибала провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 результативных передач.
7 августа «Юве» на своем поле предстоит провести ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». Первая игра завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.