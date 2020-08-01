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01 августа 06:42
автор: Юрий Нечаев

Дибала признан лучшим футболистом чемпионата Италии в июле

Аргентинец помог своему клубу стать чемпионом страны.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признан лучшим игроком чемпионата Италии в июле.

«Кристальный талант и абсолютное лидерство. Сыграл важную роль в чемпионстве «Ювентуса», — говорится в тексте сообщения пресс-службы Серии А в Twitter.

В текущем сезоне 26-летний Дибала провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 результативных передач.

7 августа «Юве» на своем поле предстоит провести ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». Первая игра завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.

источник: Серия А
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