Дибала признан лучшим футболистом чемпионата Италии в июле

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признан лучшим игроком чемпионата Италии в июле.

«Кристальный талант и абсолютное лидерство. Сыграл важную роль в чемпионстве «Ювентуса», — говорится в тексте сообщения пресс-службы Серии А в Twitter.

В текущем сезоне 26-летний Дибала провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 результативных передач.

7 августа «Юве» на своем поле предстоит провести ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». Первая игра завершилась победой французского клуба со счетом 1:0.