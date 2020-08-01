Фрэнк Лэмпард: «Челси» доволен тем, что попал в топ-4 АПЛ, но сегодня мы хотим выиграть Кубок Англии

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против «Арсенала».

«Я слышал, что для «Арсенала» это больше, чем просто матч. Эта мысль беспокоит меня. Мы довольны тем, что попали в топ-4 АПЛ, но это уже в прошлом. Мы хотим выиграть Кубок.

Будучи тренером, поражение воспринимается более болезненно, чем в роли футболиста, так как на тебе больше ответственности. Однако чувство победы приятнее», — цитирует Лэмпарда ВВС.

Напомним, в завершившемся сезоне АПЛ «Челси» занял четвертое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. «Арсенал» завершил чемпионат лишь на восьмой позиции. Победа в Кубке Англии остается последним шансом для команды Микеля Артеты сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Добавим, что команды дважды встречались между собой в этом сезоне. В первом круге АПЛ «Челси» в гостях обыграл принципиального соперника со счетом 2:1, встреча второго круга завершилась вничью 2:2.