Микель Артета: «Арсенал» очень сильно связан с Кубком Англии и хочет выиграть его снова

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против «Челси».

«Мы очень взволнованы, это особенный день. Мы клуб, который очень сильно связан с этим турниром, поэтому мы хотим выиграть его снова. Для меня это тоже особенный день, ведь в своем первом сезоне в качестве тренера я отвечаю за финал.

Два больших клуба играют друг с другом. «Челси» находится в очень хорошем состоянии, играет на очень высоком уровне. Единственная наша цель, единственный наш фокус и вся наша энергия будет направлена на выигрыш трофея», - цитирует испанца официальный сайт клуба.

Напомним, в завершившемся сезоне АПЛ «Челси» занял четвертое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. «Арсенал» завершил чемпионат лишь на восьмой позиции. Победа в Кубке Англии остается последним шансом для команды Артеты сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Добавим, что команды дважды встречались между собой в этом сезоне. В первом круге АПЛ «Челси» в гостях обыграл принципиального соперника со счетом 2:1, встреча второго круга завершилась вничью 2:2.