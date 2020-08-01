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01 августа 09:24
автор: Юрий Нечаев

Микель Артета: «Арсенал» очень сильно связан с Кубком Англии и хочет выиграть его снова

Финал турнира пройдет на «Уэмбли».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от финала Кубка Англии против «Челси».

«Мы очень взволнованы, это особенный день. Мы клуб, который очень сильно связан с этим турниром, поэтому мы хотим выиграть его снова. Для меня это тоже особенный день, ведь в своем первом сезоне в качестве тренера я отвечаю за финал.

Два больших клуба играют друг с другом. «Челси» находится в очень хорошем состоянии, играет на очень высоком уровне. Единственная наша цель, единственный наш фокус и вся наша энергия будет направлена на выигрыш трофея», - цитирует испанца официальный сайт клуба.

Напомним, в завершившемся сезоне АПЛ «Челси» занял четвертое место и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. «Арсенал» завершил чемпионат лишь на восьмой позиции. Победа в Кубке Англии остается последним шансом для команды Артеты сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Добавим, что команды дважды встречались между собой в этом сезоне. В первом круге АПЛ «Челси» в гостях обыграл принципиального соперника со счетом 2:1, встреча второго круга завершилась вничью 2:2.

Финал кубка Англии «Арсенал» - «Челси» пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 19:30 мск.

источник: ФК «Арсенал» (Лондон)
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