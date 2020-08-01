Аурелио Де Лаурентис: «Наполи» готов отпустить Кулибали за 90 млн евро

– Калиду – великий человек для нашего клуба, будет ужасно грустно потерять его. Чтобы его приобрести, на моем столе должно быть предложение в 90 миллионов евро, – цитирует Де Лаурентиса Sky Italia.

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего сенегальца заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года, перейдя из «Генка» за 7,75 млн евро. В общей сложности он провел за неаполитанский клуб 244 матча, забил десять голов и отдал пять ассистов. Его контракт с командой действует до 30 июня 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 56 млн евро.