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01 августа 13:40
автор: Владислав Корегин

Франк Рибери: Якини заслужил продление контракта с «Фиорентиной»

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал новость о том, что главный тренер флорентийцев Джузеппе Якини продлил контракт с командой.

– Я рад за Якини и за команду. Он заслуживает этого, потому что проделал хорошую работу с клубом. Очень важно, чтобы мы продолжили развивать проект, и клуб продолжал расти. К тому же, команде необходимо улучшить некоторые вещи, – цитирует Рибери DAZN.

Напомним, что в четверг, 30 июня, пресс-служба «Фиорентины» сообщила о том, что главный тренер Джузеппе Якини продолжит руководить командой в следующем сезоне.

Что касается Рибери, то 37-летний француз выступает за клуб из Флоренции с 21 августа 2019 года, подписав контракт на два года. В текущем сезоне он отыграл 21 матч, забил три гола и отдал три результативных передачи.

источник: DAZN
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