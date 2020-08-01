Франк Рибери: Якини заслужил продление контракта с «Фиорентиной»

– Я рад за Якини и за команду. Он заслуживает этого, потому что проделал хорошую работу с клубом. Очень важно, чтобы мы продолжили развивать проект, и клуб продолжал расти. К тому же, команде необходимо улучшить некоторые вещи, – цитирует Рибери DAZN.

Напомним, что в четверг, 30 июня, пресс-служба «Фиорентины» сообщила о том, что главный тренер Джузеппе Якини продолжит руководить командой в следующем сезоне.

Что касается Рибери, то 37-летний француз выступает за клуб из Флоренции с 21 августа 2019 года, подписав контракт на два года. В текущем сезоне он отыграл 21 матч, забил три гола и отдал три результативных передачи.