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01 августа 15:00
автор: Владислав Корегин

Отец Кузяева: У Далера есть шанс перейти в европейский клуб

31 июля истекает контракт 27-летнего игрока с «Зенитом».

Отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, Адьям, прокомментировал слухи относительно будущего игрока.

– На данный момент мы ведем переговоры с «Зенитом». Шанс перейти в Европу есть, там тоже ведутся переговоры. Есть ли уже что-то конкретное оттуда? Пока нет, да и сейчас только первый день после окончания контракта. Больше ясности будет через неделю, – цитирует Кузяева-старшего Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник может перейти в «Валенсию». Также в услугах игрока заинтересованы «Марсель» и «Бордо».

Кузяев выступает за «Зенит» с июля 2017 года, перейдя из «Ахмата» за четыре миллиона евро. В минувшем сезоне 27-летний полузащитник принял участие в 28 матчах, отметившись одним голом и двумя ассистами.

За национальную команду России полузащитник отыграл 21 игру (1 гол).

источник: Sport24.ru
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