Форвард «Брюгге» интересен «Аталанте»

Как утверждает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство «Аталанты» желает усилить атакующую линию команды к новому сезону. Сообщается, что 22-летний нигериец является одним из вероятных кандидатов на трансфер.

Помимо итальянской команды, в услугах форварда заинтересованы «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Бонавентуре перешел в «Брюгге» из луганской «Зари» летом 2017 года за 1,3 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил девять голов и отдал два ассиста в 33 матчах. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 30 июня 2022-го.

Transfermarkt оценивает игрока в 13,5 миллионов евро.