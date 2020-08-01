Крыховяк и Миранчук – лучшие игроки «Локомотива» в сезоне

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, впервые в истории лучшими по итогам сезона стали сразу два игрока.

Добавим, что Крыховяк в 33 матчах сезона забил десять голов и сделал три результативных передачи, а болельщики четыре раза признавали его лучшим футболистом месяца. Миранчук по итогам сезона стал лучшим бомбардиром «Локомотива» - в прошлом сезоне полузащитник провел 32 встречи за «Локомотив» во всех турнирах и записал на свой счет 16 забитых мячей и пять голевых передач.