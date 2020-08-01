Крыховяк и Миранчук – лучшие игроки «Локомотива» в сезоне

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, впервые в истории лучшими по итогам сезона стали сразу два игрока.
Добавим, что Крыховяк в 33 матчах сезона забил десять голов и сделал три результативных передачи, а болельщики четыре раза признавали его лучшим футболистом месяца. Миранчук по итогам сезона стал лучшим бомбардиром «Локомотива» - в прошлом сезоне полузащитник провел 32 встречи за «Локомотив» во всех турнирах и записал на свой счет 16 забитых мячей и пять голевых передач.
Это был сложный выбор! 😯— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 1, 2020
По ходу голосования Лёша и Гжегож поочерёдно вырывались вперёд, но к финишу пришли вровень! 💪🏻
Многие просили присудить победу сразу двоим, с чем мы абсолютно согласны! 🤝
Лёша Миранчук и Гжегож Крыховяк – лучшие в «Локо» в сезоне 19/20! 🔝 pic.twitter.com/1fhzB7ESGl