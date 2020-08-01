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01 августа 21:34

«Арсенал» обыграл «Челси» и в 14-й раз завоевал Кубок Англии

Футболисты «Арсенала» одержали волевую победу над «Челси» в финальном матче Кубка Англии.

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:1. В составе «канониров» дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (28-я и 67-я минуты), у «синих» точным ударом отличился Кристиан Пулишич (5).

Отметим, что на 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Челси» Матео Ковачич.

Таким образом, «Арсенал» в 14-й раз в истории клуба завоевал Кубок Англии. Ранее лондонский клуб добивался победы на турнире в 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 годах.

Кубок Англии
Финал

«Арсенал» – «Челси» - 2:1 (1:1)

Голы: Обамеянг, 28 (пен.). Обамеянг, 67 - Пулишич, 5.

«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Холдинг, Тирни (Колашинац, 103), Мэйтленд-Найлз, Джака, Себальос, Пепе, Давид Луиз (Папастатопулос, 88), Обамеянг, Ляказетт (Нкетиа, 82).

«Челси»: Кабальеро, Алонсо, Зума, Аспиликуэта (Кристенсен, 35), Джеймс, Пулишич (Педро, 49), Ковачич, Маунт (Баркли, 78), Жоржиньо, Рюдигер (Хадсон-Одои, 78), Жиру (Абрахам, 78).

Предупреждения: Ковачич (14), Аспиликуэта (26), Маунт (45), Себальос (73), Рюдигер (75), Баркли (89).

Удаление: Ковачич (73).

источник: «Советский спорт»
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