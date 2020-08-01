«Арсенал» обыграл «Челси» и в 14-й раз завоевал Кубок Англии

Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счетом 2:1. В составе «канониров» дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (28-я и 67-я минуты), у «синих» точным ударом отличился Кристиан Пулишич (5).

Отметим, что на 73-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Челси» Матео Ковачич.

Таким образом, «Арсенал» в 14-й раз в истории клуба завоевал Кубок Англии. Ранее лондонский клуб добивался победы на турнире в 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 годах.

Кубок Англии

Финал

«Арсенал» – «Челси» - 2:1 (1:1)