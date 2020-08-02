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02 августа 00:31

Фрэнк Лэмпард: Мы забыли, что это финал Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение команды в финале Кубка Англии от «Арсенала» (1:2).

- Мы хорошо провели стартовые 10-15 минут, забили гол и создали несколько шансов, контролируя ход матча. За то, как игра развивалась дальше, мы можем винить только себя. Мы забыли, что это финал Кубка Англии. Мы позволили «Арсеналу» вернуться в игру и не справились с этим, - цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».

Добавим, что благодаря этой победе «Арсенал» гарантировал себе участие в групповом этапе следующего раунда Лиги Европы. Также «канониры» сыграют с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии, который состоится 29 августа в Лондоне стадионе «Уэмбли».

источник: ФК «Челси»
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