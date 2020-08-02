Фрэнк Лэмпард: Мы забыли, что это финал Кубка Англии

- Мы хорошо провели стартовые 10-15 минут, забили гол и создали несколько шансов, контролируя ход матча. За то, как игра развивалась дальше, мы можем винить только себя. Мы забыли, что это финал Кубка Англии. Мы позволили «Арсеналу» вернуться в игру и не справились с этим, - цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».

Добавим, что благодаря этой победе «Арсенал» гарантировал себе участие в групповом этапе следующего раунда Лиги Европы. Также «канониры» сыграют с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии, который состоится 29 августа в Лондоне стадионе «Уэмбли».