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02 августа 00:45

«Порту» обыграл «Бенфику» в финале Кубка Португалии, играя с 38-й минуты вдесятером

Футболисты «Порту» одержали победу над «Бенфикой» в финальном матче Кубка Португалии.

Встреча прошла на стадионе «Сьюдад-ди-Коимбра» и завершилась со счетом 2:1. В составе «Порту» дублем отметился Шансель Мбемба (47-я и 58-я минуты), у «Бенфики» отличился Винисиус Мораис (84, пен.).

Отметим, что на 38-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален колумбийский нападающий «Порту» Луис Диас, а на 73-й минуте был удален главный тренер «Порту» Серджио Консейсау.

Добавим, что «Порту» впервые за девять лет и в 21-й раз в истории клуба завоевал Кубок Португалии.

источник: «Советский спорт»
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«Порту» обыграл «Бенфику» в финале Кубка Португалии, играя с 38-й минуты вдесятером
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