Елена Илюхина: Мы давно планировали назначение Аршавина, у него большой потенциал и амбиции

- Мы давно планировали это назначение. У Андрея огромный опыт в футболе, цепкий ум, большой потенциал и амбиции. Он лидер по натуре. Я уверена, что это назначение придаст новый импульс для дальнейшего развития молодежного футбола клуба и усилит спортивное направление в целом, - приводит слова Илюхиной пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Аршавин завершил игровую карьеру в конце 2018 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 374 матча во всех турнирах, записав на свой счет 78 голов и 106 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Аршавин трижды выигрывал чемпионат России, а также Кубок премьер-лиги, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.