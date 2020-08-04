«Динамо» выкупило Игбуна у «Уфы»

«Динамо» воспользовалось правом выкупа и приобрело у «Уфы» права на нападающего Сильвестра Игбуна.

Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба.

🔄 Сильвестр Игбун остаётся в «Динамо» 💪🏻



Опция о выкупе нигерийского нападающего @UfaFc была автоматически активирована.



Соглашение с Игбуном, который в минувшем сезоне за ⚪🔵 забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу, рассчитано на два года.#трансферыДинамо #ДинамоМосква pic.twitter.com/acKz2e4zBP — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) August 4, 2020

В минувшем сезоне 29-летний Игбун выступал за «Динамо» на правах аренды. В 27 проведенных матчах нападающий забил четыре гола и сделал две результативные передачи.