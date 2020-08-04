Сергей Силкин: Мое мнение, Игбун - игрок не уровня «Динамо».

- Не знаю, тренерском штабу виднее. Тренеры работают с ним каждый день. Ну, наверное, он устраивает. Мое мнение, Игбун - игрок не уровня «Динамо». Ему не хватает агрессивности, в хорошем смысле: нападающий должен забивать. Если ты не забиваешь, ты должен отдавать пас, а Игбун пасы не особо-то много отдавал, - цитирует Силкина Rusfootball.info.

Напомним, что во вторник, 4 августа, «Динамо» воспользовалось правом выкупа и приобрело у «Уфы» права на 29-летнего нападающего. Контракт форварда с бело-голубыми рассчитан на два года. В минувшем сезоне Игбун выступал за «Динамо» на правах аренды. В 27 проведенных матчах нападающий забил четыре гола и сделал две результативные передачи.