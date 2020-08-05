Хамес Родригес был предложен «ПСЖ»

Как сообщает Le10Sport, агент 29-летнего колумбийца, Жорже Мендеш, ведет переговоры с «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что игроком всерьез интересуется «Манчестер Юнайтед», готовый предложить мадридцам около 25 миллионов евро.

В 2014 году «Реал» приобрел Хамеса за 75 миллионов евро у «Монако». В сезонах 2017/18 и 2018/19 колумбиец выступал за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды.

В минувшем сезоне Родригес сыграл за мадридский клуб лишь в восьми матчах, забив один гол и сделав одну результативную передачу. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.