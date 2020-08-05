Бранислав Иванович: Я получил хорошее предложение от «Эвертона»

– Скорее всего, я продолжу карьеру в «Эвертоне». Было получено хорошее предложение с их стороны. Посмотрим, как все обернется. Относительно «Црвены Звезды» могу сказать, что еще не получал от них никаких предложений. Если мне кто-нибудь позвонит, я рассмотрю этот вариант. Но пока о переезде в Белград не думаю, – цитирует Ивановича The Sun.

Напомним, что с февраля 2017 по август 2020 года 36-летний серб выступал за «Зенит». Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России. На его счету 125 матчей за питерцев, в которых он забил 12 голов и отдал четыре ассиста.

Ранее Иванович играл за такие клубы, как «Челси» и «Локомотив».