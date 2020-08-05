Орье входит в сферу интересов «Милана»

Как утверждает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство «Милана» желает усилить правый фланг обороны, и 27-летний ивуариец является одним из вероятных кандидатов на покупку.

Отмечается, что английский клуб желает получить за своего игрока около 20 миллионов евро – итальянцы рассчитывают сбить цену на игрока.

Орье перешел в «Тоттенхэм» из «ПСЖ» 31 августа 2017 года за 25 миллионов евро. В составе лондонцев он провел 83 матча, забил шесть голов и сделал 14 ассистов. Его контракт со «шпорами» действует до 30 июня 2022-го.