Джафар Ирисметов: В «Спартаке» Урунову будет тяжело себя проявить

- В «Спартаке» Урунову будет тяжело себя проявить, ему больше подошел бы тот же ЦСКА. Такого понятия как «спартаковский футбол» сейчас уже нет. Все зависит от самого игрока и от тренера, что он хочет видеть, - цитирует Ирисметова ТАСС.

Сегодня, 5 августа, «Спартак» объявил о трансфере Урунова. Согласно порталу Transfermarkt, трансфер 19-летнего игрока обошелся в 1,5 миллиона евро. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

Добавим, что хавбек перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотив» в феврале 2020 года за 1 миллион евро. С тех пор он провел за клуб десять матчей и заработал две желтые карточки.