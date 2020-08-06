Ромелу Лукаку: Рад за Эриксена, который забил сразу же после появления на поле

- Получилась тяжелая игра против очень агрессивно сражавшейся команды. Мы хорошо действовали и в обороне, и в атаке. Рад своему голу. И так же рад за Кристиана Эриксена, который начал встречу на лавке, но забил сразу же после появления на поле, - цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА.

Напомним, что противостояние Напомним, что встречи «Хетафе» - «Интер» и «Рома» - «Севилья» проходят в формате одноматчевого противостояния. Таким образом, благодаря сегодняшней победе со счетом 2:0 итальянский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира.

Добавим, что сегодня также в 1/4 финала прошли «Манчестер Юнайтед», «Шахтер» и «Копенгаген».