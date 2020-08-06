Стивен Джеррард: Надеюсь, что в матче с «Байером» сможем показать игру, которой будут гордиться дома

- Разочарованы исходом первого матча, но здесь постараемся показать все, на что мы способны. Знаем, что за нас будут болеть дома. Надеемся, что сможем показать игру, которой там будут гордиться, - передает слова Джеррарда пресс-служба УЕФА.

Добавим, что матч состоится 6 августа в Леверкузене (Германия) на стадионе «Бай-Арена» и начнется в 19:55 по московскому времени.

Отметим, что первая встреча, которая прошла в Шотландии, завершилась со счетом 3:1 в пользу немецкой команды.