Владислав Игнатьев: Мы хотим начать сезон с победы в Суперкубке России

– Надеюсь, удача будет на нашей стороне. Дополнительная мотивация на такие игры не нужна. Все понимаю ответственность. Нам главное выйти, победить и забрать кубок. Мы хотим начать сезон с победы и поднять трофей. Это очень важно, – сказал Игнатьев в интервью пресс-службе железнодорожников.
Напомним, что матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 7 августа на «ВЭБ-Арене» в 19:00 по московскому времени.
🎙«Хотим начать сезон с победы. Поднять трофей – для всех это важно!»— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 6, 2020
Погружаемся в атмосферу тренировки перед матчем за Суперкубок вместе с Владом Игнатьевым – смотри #LOKO TRAIN со сбора в Баковке 🎥 pic.twitter.com/OdycBQkAro
источник: ПФК «Локомотив»