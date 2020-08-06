Владислав Игнатьев: Мы хотим начать сезон с победы в Суперкубке России

– Надеюсь, удача будет на нашей стороне. Дополнительная мотивация на такие игры не нужна. Все понимаю ответственность. Нам главное выйти, победить и забрать кубок. Мы хотим начать сезон с победы и поднять трофей. Это очень важно, – сказал Игнатьев в интервью пресс-службе железнодорожников.

Напомним, что матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 7 августа на «ВЭБ-Арене» в 19:00 по московскому времени.