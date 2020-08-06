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06 августа 15:44
автор: Владислав Корегин,

Владислав Игнатьев: Мы хотим начать сезон с победы в Суперкубке России

Полузащитник железнодорожников – о матче Суперкубка России с «Зенитом».

– Надеюсь, удача будет на нашей стороне. Дополнительная мотивация на такие игры не нужна. Все понимаю ответственность. Нам главное выйти, победить и забрать кубок. Мы хотим начать сезон с победы и поднять трофей. Это очень важно, – сказал Игнатьев в интервью пресс-службе железнодорожников.

Напомним, что матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 7 августа на «ВЭБ-Арене» в 19:00 по московскому времени.

источник: ПФК «Локомотив»
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