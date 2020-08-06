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06 августа 20:31

Манчини отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»

Новичок «Спартака» Александр Кокорин опубликовал фотографию в форме московского клуба.

«Новый сезон. Новые цели. Все начинается с мяча», - подписал Кокорин фотографию, опубликованную в инстаграме.

Отметим, что под фотографией свои комментарии оставили полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, написавший: «Удачи, бро», а также главный тренер сборной Италии Роберто Манчини, оставивший пост из нескольких эмодзи с аплодисментами.

Напомним, что в 2 августа «Спартак» официально объявил о подписание контракта с 29-летним форвардом. Дебютировать за красно-белых в официальном матче Кокорин сможет уже 9 августа. В первом туре чемпионата России сезона-2020/21 «Спартак» на своем поле примет «Сочи».

Фото: Инстаграм Александра Кокорина

источник: Instagram
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