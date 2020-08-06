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06 августа 22:56

Стивен Джеррард – об игре с «Байером»: Надеюсь, что однажды мы сможем выйти на подобный уровень

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Байера» (0:1).

- Мы можем многое улучшить, многое сделать, чтобы двигаться вперед. Сегодня вечером мы увидели уровень, к которому нужно стремиться, возвращаясь на тренировочное поле каждый день. Надеюсь, что однажды мы сможем выйти на подобный уровень. Никаких жалоб на результат, но результат разочаровал, - цитирует Джеррарда пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Рейнджерс» дважды проиграли «Байеру» в 1/8 финала Лиги Европы (1:3, 0:1) и покинули текущий розыгрыш турнира. «Байер» вышел в четвертьфинал еврокубка, где сыграет против «Интера».

источник: UEFA (УЕФА)
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