Стивен Джеррард – об игре с «Байером»: Надеюсь, что однажды мы сможем выйти на подобный уровень

- Мы можем многое улучшить, многое сделать, чтобы двигаться вперед. Сегодня вечером мы увидели уровень, к которому нужно стремиться, возвращаясь на тренировочное поле каждый день. Надеюсь, что однажды мы сможем выйти на подобный уровень. Никаких жалоб на результат, но результат разочаровал, - цитирует Джеррарда пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Рейнджерс» дважды проиграли «Байеру» в 1/8 финала Лиги Европы (1:3, 0:1) и покинули текущий розыгрыш турнира. «Байер» вышел в четвертьфинал еврокубка, где сыграет против «Интера».