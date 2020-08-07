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07 августа 01:47

Дмитрий Сенников: Преимущество в матче за Суперкубок будет у «Зенита»

Бывший защитник сборной России поделился мнением о предстоящем матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Зенитом».

- Мне кажется, преимущество, скорее всего, будет у «Зенита». Потому что по многим показателям он превосходит «Локомотив». Но это все равно одна игра. Никто не знает, как матч сложится. У «Локо» есть квалифицированные футболисты, способные решить исход встречи. Конечно, хочется, чтобы железнодорожники выиграли, но будет непросто, - передает слова Сенникова «Матч ТВ».

Добавим, что встреча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет в пятницу в Москве на стадионе ЦСКА и начнется в 19:00. Отметим, что на этот матч назначена бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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Дмитрий Сенников: Преимущество в матче за Суперкубок будет у «Зенита»
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