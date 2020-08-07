Хесус Навас: «Севилья» доминировала над «Ромой» с первой минуты

Капитан «Севильи» Хесус Навас прокомментировал победу своей команды над «Ромой».

«Мы доминировали с первой минуты. В четвертьфинале у нас будет сильный соперник, но мы должны продолжать то, что мы делаем», — цитирует Наваса пресс-служба УЕФА.

Напомним, футболисты «Севильи» обыграли «Рому» в матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:0. В составе испанского клуба голами отметились Серхио Регилон (21-я минута) и Юссеф Эн-Несири (44).

Противостояние между «Ромой» и «Севильей» состояло из одного матча. Таким образом, благодаря этой победе испанский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира, где встретится с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 11 августа.