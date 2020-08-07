«Крузейро» расплатился со «Спартаком» за аренду Роши

Бразильский клуб «Крузейро» выплатил московскому «Спартаку» долг за аренду нападающего Педро Роши.

Об этом в интервью Globo Esporte рассказал президент клуба Сержиу Сантос Родригес.

«Крузейро» выплатил «Спартаку» 400,5 тысяч евро.

Напомним, Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года. В составе красно-белых он провел 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

С апреля по декабрь 2019 года 25-летний нападающий был арендован «Крузейро». За это время он успел забить два гола и отдать две результативные передачи в 25 матчах. По итогам сезона «Крузейро» впервые в истории вылетел во вторую лигу Бразилии.