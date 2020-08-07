ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 августа 10:00
автор: Юрий Нечаев,

«Крузейро» расплатился со «Спартаком» за аренду Роши

Нападающий перешел в московский клуб летом 2017 года.

Бразильский клуб «Крузейро» выплатил московскому «Спартаку» долг за аренду нападающего Педро Роши.

Об этом в интервью Globo Esporte рассказал президент клуба Сержиу Сантос Родригес.

«Крузейро» выплатил «Спартаку» 400,5 тысяч евро.

Напомним, Роша перешел в «Спартак» в августе 2017 года. В составе красно-белых он провел 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

С апреля по декабрь 2019 года 25-летний нападающий был арендован «Крузейро». За это время он успел забить два гола и отдать две результативные передачи в 25 матчах. По итогам сезона «Крузейро» впервые в истории вылетел во вторую лигу Бразилии.

1 января 2020 года Роша был вновь отправлен в аренду. На этот раз во «Фламенго».

источник: Globo Esporte
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Урунов: Мой отец мечтал, чтобы я играл в «Спартаке»Российские цены и комплектации: Toyota Highlander 2020Утечка: Sony готовится выпустить беспроводные наушники с функцией распознавания речиАндрей Аршавин публично унизил Юлию БарановскуюОт «Приоры» до S-класса: что стоит в люкс-гараже ХабибаФигура девочки: 42-летняя Плетнева показала фото в бикини
Зинедин Зидан: «Реалу» предстоит выиграть четыре финала подряд
Сегодня возобновляется розыгрыш Лиги чемпионов.
07.08.2020 10:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Крузейро» расплатился со «Спартаком» за аренду Роши
Нападающий перешел в московский клуб летом 2017 года.
07.08.2020 10:00
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Алексис Санчес: Я голоден до побед, поэтому счастлив остаться в «Интере» (видео)
Футболист разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».
07.08.2020 09:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Ларс Бендер: «Байер» мог забить «Рейнджерс» еще один или два мяча
В Лиге Европы были сыграны матчи 1/8 финала.
07.08.2020 09:11
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком команды в сезоне-2019/20
Вратарь выступает за клуб из Башкортостана с 2017 года.
07.08.2020 08:43
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Хименес – о выходе в 1/4 финала ЛЕ: «Вулверхэмптон» не хочет останавливаться на достигнутом
В Лиге Европы завершились матчи 1/8 финала.
07.08.2020 08:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Хесус Навас: «Севилья» доминировала над «Ромой» с первой минуты
В Лиге Европы состоялись матчи 1/8 финала.
07.08.2020 08:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Фонсека - после поражения от «Севильи»: «Рома» сделала все возможное, но соперник был сильнее
В Лиге Европы состоялись матчи 1/8 финала.
07.08.2020 07:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Эшпириту Санту - после победы над «Олимпиакосом»: Парни отдали все силы
В Лиге Европы завершились матчи 1/8 финала.
07.08.2020 06:40
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Патрисиу, Регилон, Вин и Мораес претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы
Турнир возобновился на этой неделе после паузы, вызванной коронавирусом.
07.08.2020 06:26
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика