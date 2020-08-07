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«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России
07 августа 12:20
автор: Юрий Нечаев,
автор фото: Артем Дзюба («Зенит») и Гилерме («Локомотив») перед матчем за Суперкубок России-2019. Фото: ФК «Локомотив»

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в матче за Суперкубок России

Игра начнется в 19:00 (мск).

Сегодня в Москве «Зенит» и «Локомотив» сыграют в матче за Суперкубок России.

Команда из Санкт-Петербурга в минувшем сезоне оформила золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок страны.

«Локомотив» завершил чемпионат России-2019/20 на втором месте, отстав от питерцев на 15 очков, а в Кубке красно-зеленые оступились уже на стадии 1/16 финала, когда в серии пенальти проиграли «Балтике».

В прошлом году команды также встречались между собой в матче за Суперкубок. В упорной борьбе победу одержал московский клуб со счетом 3:2.

В чемпионате страны-2019/20 «Зенит» также не смог обыграть «железнодорожников». В матче первого круга «Локомотив» переиграл соперника со счетом 1:0, а встреча в Санкт-Петербурге завершилась вничью (0:0).

Добавим, что «Зенит» в своей истории четыре раза становился обладателем Суперкубка России. У «Локомотива» три трофея.

Матч «Зенит» «Локомотив» пройдет сегодня в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 19:00 (мск).

источник: «Советский спорт»
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