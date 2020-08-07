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07 августа 17:45
автор: Владислав Корегин,

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий стал одним из ассистентов Гончаренко в армейском клубе, сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что, помимо деятельности в тренерском штабе армейцев, 38-летний специалист также продолжит работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

Напомним, Березуцкий завершил игровую карьеру летом 2018 года. В составе ЦСКА он принял участие в 530 матчах, забил 14 голов и отдал 20 ассистов. Вместе с командой он стал шестикратным чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16).

За сборную России защитник отыграл 101 матч (5 голов).

источник: ПФК ЦСКА
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