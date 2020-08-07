Идову перешел в «Химки» на правах аренды

Отмечается, что 28-летний нигериец был арендован до конца следующего сезона. Игрок будет выступать под 30-м номером.
Идову перешел в «Локомотив» в июле 2018 года в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он принял участие в 18 матчах. Ранее он играл за такие клубы, как «Амкар» и санкт-петербургское «Динамо». За сборную Нигерии Брайан провел 10 матчей (1 гол).
🤝🏻 Красно-чёрные арендовали защитника «Локомотива» Брайана Идову.— ФК Химки (@fc_khimki) August 7, 2020
Арендное соглашение с нигерийским защитником рассчитано до конца сезона.
Приветствуем Брайана в «Химках» и желаем удачных выступлений за нашу команду! pic.twitter.com/d7yniIrhbP