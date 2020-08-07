«Зенит» обыграл «Локомотив» и в пятый раз выиграл Суперкубок России

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга, в составе которой голами отметились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69), у железнодорожников отличился Ведран Чорлука (72).

Таким образом, «Зенит» в пятый раз в истории клуба завоевал Суперкубок страны. Ранее клуб из Санкт-Петербурга выигрывал трофей в 2008, 2011, 2015, 2016 годах.

Москва

Суперкубок России

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: Дзюба, 14. Оздоев, 69 – Чорлука, 72.

«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Малком (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90), Дзюба (Жирков, 81), Дриусси (Мусаев, 88).