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«Зенит» обыграл «Локомотив» и в пятый раз выиграл Суперкубок России
07 августа 20:58

«Зенит» обыграл «Локомотив» и в пятый раз выиграл Суперкубок России

Футболисты «Зенита» обыграли «Локомотив» в матче за Суперкубок России.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга, в составе которой голами отметились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69), у железнодорожников отличился Ведран Чорлука (72).

Таким образом, «Зенит» в пятый раз в истории клуба завоевал Суперкубок страны. Ранее клуб из Санкт-Петербурга выигрывал трофей в 2008, 2011, 2015, 2016 годах.

Москва
Суперкубок России

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) – 2:1 (1:0)
Голы: Дзюба, 14. Оздоев, 69 – Чорлука, 72.

«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Дуглас Сантос, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев (Ерохин, 88), Малком (Мостовой, 81), Азмун (Ригони, 90), Дзюба (Жирков, 81), Дриусси (Мусаев, 88).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Магкеев (Жемалетдинов, 69), Чорлука, Игнатьев, Миранчук (Рыбчинский, 81), Баринов, Миранчук, Крыховяк, Серкейра, Эдер (Смолов, 62).

Предупреждения: Дриусси, 59. Оздоев, 67. Жирков, 84 – Рыбус, 19. Магкеев, 48. Миранчук, 64. Баринов, 72. Ан. Миранчук, 78.
Главный арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Москва. «ВЭБ Арена».

источник: «Советский спорт»
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