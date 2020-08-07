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07 августа 21:54

Марко Николич: Жаль, что мы не выиграли, а в остальном все было прекрасно

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал поражение от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

- Мы провели неплохой матч, но нам нужно быть конкретнее в атаке. Игра получилась интересной для болельщиков, на стадионе была хорошая атмосфера. Мне лишь жаль, что мы не выиграли, а в остальном все было прекрасно, - приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что поражение в Суперкубке стало первым для железнодорожников под руководством сербского тренера Марко Николича. Ранее серб вместе с московской командой одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью.

источник: ФК «Локомотив»
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