Марко Николич: Жаль, что мы не выиграли, а в остальном все было прекрасно

- Мы провели неплохой матч, но нам нужно быть конкретнее в атаке. Игра получилась интересной для болельщиков, на стадионе была хорошая атмосфера. Мне лишь жаль, что мы не выиграли, а в остальном все было прекрасно, - приводит слова Николича пресс-служба «Локомотива».

Отметим, что поражение в Суперкубке стало первым для железнодорожников под руководством сербского тренера Марко Николича. Ранее серб вместе с московской командой одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью.