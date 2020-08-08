Кучаев признан лучшим игроком матча «Химки» - ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком матча первого тура «Химки» - ЦСКА.
Игрок армейцев открыл счет на 18-й минуте, а в концовке первого тайма сделал голевую передачу на Алана Дзагоева, удвоившего преимущество красно-синих.
ГОООООЛ!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 8, 2020
Константин Кучаев забил первый гол в новом сезоне! 0:1#ТинькоффРПЛ #ХимкиЦСКА pic.twitter.com/XTfVryxksc
Напомним, ЦСКА в гостях переиграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 2:0.