Кучаев признан лучшим игроком матча «Химки» - ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком матча первого тура «Химки» - ЦСКА.

Игрок армейцев открыл счет на 18-й минуте, а в концовке первого тайма сделал голевую передачу на Алана Дзагоева, удвоившего преимущество красно-синих.

Напомним, ЦСКА в гостях переиграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 2:0.