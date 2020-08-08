Виктор Гончаренко: ЦСКА 85 минут контролировал игру с «Химками»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Химок» в первом туре чемпионата России.

«85 минут мы держали игру под контролем. Когда делаешь тройную замену, то это всегда риск. Но все ребята, которые вышли, заслужили шанс проявить себя.

Что с Дзагоевым? Еще оцениваем состояние. Вроде ничего страшного но, зная Дзагу, нужно подождать пару дней», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, ЦСКА в гостях переиграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 2:0.

Победу красно-синим принесли точные удары Константина Кучаева и Алана Дзагоева в первом тайме.