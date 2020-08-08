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08 августа 18:36
автор: Владислав Корегин,

«Чертаново» победило «Томь», 15-летний Пиняев сделал результативную передачу

Матч второго тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» – «Томь» завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Первый гол был забит на исходе первого тайма – полузащитник Никита Сулейманов точно пробил в «девятку» дальним ударом.

Второй забитый мяч возник благодаря удачным действиям в атаке Сергея Пиняева, вышедшего на замену на 58-й минуте игры – 15-летний игрок обвел двух соперников и отдал точную передачу на Александра Конева – 19-летний форвард смог воспользоваться своим шансом и огорчил вратаря соперников Дмитрия Арапова.

«Чертаново» одержало первую победу в первенстве и поднялось на седьмое место в турнирной таблице. Томская команда с двумя поражениями идет последней.

В следующем туре «Чертаново» проведет гостевую встречу с «Иртышом», а «Томь» сыграет дома со «Спартаком-2».

ФНЛ
Второй тур

«Чертаново» (Москва) – «Томь» (Томск) – 2:0 (1:0)
Голы: Сулейманов, 45+1. Конев, 90+5.

источник: «Советский спорт»
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