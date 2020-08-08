«Чертаново» победило «Томь», 15-летний Пиняев сделал результативную передачу

Первый гол был забит на исходе первого тайма – полузащитник Никита Сулейманов точно пробил в «девятку» дальним ударом.

Второй забитый мяч возник благодаря удачным действиям в атаке Сергея Пиняева, вышедшего на замену на 58-й минуте игры – 15-летний игрок обвел двух соперников и отдал точную передачу на Александра Конева – 19-летний форвард смог воспользоваться своим шансом и огорчил вратаря соперников Дмитрия Арапова.

«Чертаново» одержало первую победу в первенстве и поднялось на седьмое место в турнирной таблице. Томская команда с двумя поражениями идет последней.

В следующем туре «Чертаново» проведет гостевую встречу с «Иртышом», а «Томь» сыграет дома со «Спартаком-2».

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