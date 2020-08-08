Кучаев - о победе над «Химками»: Гол забивает команда, я просто последним коснулся мяча

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями после победы над «Химками» в первом туре чемпионата России.

«Главная задача на игру была победа и у нас все получилось. Побеждает команда, гол забивает команда, я просто последним коснулся мяча.

У нас вообще вся команда хорошо играла. Когда у всех все получается, самому легко играть.

Хоть «Химки» и проиграли сегодня, думаю, они навяжут борьбу любому сопернику», - сказал Кучаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, ЦСКА в гостях переиграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 2:0.