ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 августа 18:53
автор: Юрий Нечаев,

Кучаев - о победе над «Химками»: Гол забивает команда, я просто последним коснулся мяча

Красно-синие одержали победу в первом матче сезона.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями после победы над «Химками» в первом туре чемпионата России.

«Главная задача на игру была победа и у нас все получилось. Побеждает команда, гол забивает команда, я просто последним коснулся мяча.

У нас вообще вся команда хорошо играла. Когда у всех все получается, самому легко играть.

Хоть «Химки» и проиграли сегодня, думаю, они навяжут борьбу любому сопернику», - сказал Кучаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, ЦСКА в гостях переиграл «Химки» в первом туре РПЛ сезона-2020/21 со счетом 2:0.

Кучаев был признан лучшим игроком матча. На его счету победный гол, забитый на 18-й минуте, а также голевая передача на Алана Дзагоева на 45-й.

В следующем туре 14 августа «Химки» сыграют в гостях против «Сочи», а днем позже ЦСКА на своем поле примет «Тамбов».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА и «Ак Барс» откроют сезон в КХЛMicrosoft объявила о прекращении тестирования игрового стримингового сервиса xCloud на iOSУ стартовой черты. В пятницу будет сыгран первый матч нового сезонаХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьмеКосторная хочет уйти из спорта. Она навала причину
«Краснодар-2» победил «Факел» благодаря дублю Сперцяна
В матче второго тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» одержал волевую домашнюю победу над «Факелом» со счетом 3:1.
08.08.2020 20:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Виктор Гончаренко: Возможно, Влашич и Магнуссон выйдут уже против «Тамбова»
Виктор Гончаренко: Возможно, Влашич и Магнуссон выйдут уже против «Тамбова»
Главный тренер ЦСКА подвел итоги победного матча 1-го тура РПЛ в гостях против «Химок» (2:0).
08.08.2020 19:50
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Роман Пилипчук – о ничье с «Торпедо»: Именно в таких играх закаляются молодые игроки
Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук поделился эмоциями после матча второго тура Футбольной национальной лиги с московским «Торпедо» (1:1).
08.08.2020 19:46
Футбол
автор: Владислав Корегин
«ПСЖ» не оставляет попыток подписать Винисиуса
Нападающий «Реала» Виниус Жуниор может перейти в «ПСЖ».
08.08.2020 19:37
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Эвертон» заинтересован в покупке Лемара
Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может покинуть мадридскую команду в летнее межсезонье.
08.08.2020 19:20
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Интер» оказался в списке претендентов на Миленковича
Центральный защитник «Фиорентины» Никола Миленкович входит в сферу интересов «Интера».
08.08.2020 19:13
Футбол
автор: Владислав Корегин
Дубль Котова принес «Велесу» победу над «Крыльями Советов», «Текстильщик» обыграл «СКА-Хабаровск»
Сегодня, 8 августа, состоялись матчи второго тура Футбольной национальной лиги.
08.08.2020 18:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
Кучаев - о победе над «Химками»: Гол забивает команда, я просто последним коснулся мяча
Красно-синие одержали победу в первом матче сезона.
08.08.2020 18:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гунько - после поражения от ЦСКА: Старт смазанный, но все еще впереди
«Химки» проиграли в первом матче после возвращения в РПЛ.
08.08.2020 18:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Чертаново» победило «Томь», 15-летний Пиняев сделал результативную передачу
Матч второго тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» – «Томь» завершился победой хозяев со счетом 2:0.
08.08.2020 18:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика