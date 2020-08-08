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08 августа 21:05
автор: Владислав Корегин,

«Алания» уверенно обыграла «Чайку»

Футболисты «Алании» одержали гостевую победу над «Чайкой» (3:0) в матче второго тура Футбольной национальной лиги.

В составе владикавказской команды голами отметились Ислам Машуков (50-я минута), Батраз Гурциев (90+1) и Хетаг Кочиев (90+5).

Таким образом, «Алания» одерживает свою первую победу в первенстве и поднимается на восьмое место в турнирной таблице. «Чайка» идет на 19-й строчке (1 очко).

Оба коллектива проведут следующий тур в гостях. «Алания» встретится с «Оренбургом», а «Чайка» сыграет против «Текстильщика».

ФНЛ
Второй тур

«Чайка» (Песчанокопское) – «Алания» (Владикавказ) – 0:3 (0:0)
Голы: Машуков, 50. Гурциев, 90+1. Кочиев, 90+5.

источник: «Советский спорт»
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