«Алания» уверенно обыграла «Чайку»

В составе владикавказской команды голами отметились Ислам Машуков (50-я минута), Батраз Гурциев (90+1) и Хетаг Кочиев (90+5).

Таким образом, «Алания» одерживает свою первую победу в первенстве и поднимается на восьмое место в турнирной таблице. «Чайка» идет на 19-й строчке (1 очко).

Оба коллектива проведут следующий тур в гостях. «Алания» встретится с «Оренбургом», а «Чайка» сыграет против «Текстильщика».

ФНЛ

Второй тур

«Чайка» (Песчанокопское) – «Алания» (Владикавказ) – 0:3 (0:0)

Голы: Машуков, 50. Гурциев, 90+1. Кочиев, 90+5.