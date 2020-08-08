Источник: «Спартак» хочет приобрести полузащитника «Нанта» Туре

По информации Metaratings, руководство московского клуба готово вернуться к кандидатуре 26-летнего полузащитника в летнее межсезонье.

Отмечается, что красно-белые интересовались футболистом год назад, но бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оставил свой выбор на приобретении Алекса Крала.

Помимо московского клуба французским игроком интересуются «Вест Хэм», «Кристал Пэлас» и «Шеффилд Юнайтед».

Туре выступает за «Нант» с июле 2014 года. В минувшем сезоне на его счету 30 матчей, в которых он забил три гола и отдал два ассиста.