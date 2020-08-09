«Арсенал» оказался в списке претендентов на полузащитника «Марселя» Сансона

По информации Le 10 Sport, 25-летний француз интересен «Арсеналу». Отмечается, что руководство «канониров» собирается усилить линию полузащиты и рассматривает игрока в качестве вероятного усиления команды в летнее межсезонье. Сумма сделки может составить около 40 миллионов евро.

Также футболиста хотят приобрести «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Сансон перешел в «Марсель» в январе 2017 года из «Монпелье» за девять миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 30 матчей, в которых он забил пять голов и отдал пять ассистов. Контракт полузащитника с командой рассчитан до конца июня 2022-го.