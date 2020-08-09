ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 августа 14:53
автор: Владислав Корегин,

«Ливерпуль» готов продать Кейта ради трансфера Алькантары

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может покинуть клуб в летнее межсезонье, сообщает Kicker.

Отмечается, что главный тренер английской команды Юрген Клопп не слишком рассчитывает на 25-летнего гвинейца в новом сезоне. По информации источника, вырученные средства с продажи игрока пойдут на покупку полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантары.

Кейта выступает за «Ливерпуль» за июля 2018 года, перейдя из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах, забив четыре гола и отдав три ассиста. Его контракт с «мерсисайдцами» рассчитан до конца июня 2023-го.

источник: Kicker
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Криштиану Роналду не хватило дубля, чтобы спасти «Ювентус» - фотоВ России представят седан Optima нового поколения от компании KiaПочему закипает мотор и как его спастиМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФКокорин высказался о тренере "Зенита" Анатолии Тимощуке
«Уфа» – «Краснодар». Стартовые составы
Встреча начнется в Уфе в 17:00 мск.
09.08.2020 15:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Арриго Сакки: Сейчас «Ювентус» – это группа индивидуалистов, не желающих быть единым коллективом
Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки прокомментировал увольнение Маурицио Сарри с поста главного тренера «Ювентуса».
09.08.2020 15:32
Футбол
автор: Владислав Корегин
Силвие Бегич: «Локомотив» – трудная качественная команда, у которой много хороших игроков
Защитник «Рубина» Сильвие Бегич поделился ожиданиями от матча первого тура Российской Премьер-лиги с «Локомотивом».
09.08.2020 15:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Илья Самошников – о матче с «Локомотивом»: «Рубин» в любом случае будет играть на победу
Фланговый защитник «Рубина» Илья Самошников – о матче первого тура Российской Премьер-лиги с «Локомотивом».
09.08.2020 15:02
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ливерпуль» готов продать Кейта ради трансфера Алькантары
Центральный полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может покинуть клуб в летнее межсезонье, сообщает Kicker.
09.08.2020 14:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Торино» хочет подписать защитника «Милана» Родригеса
Левый защитник «Милана» Рикардо Родригес может продолжить свою карьеру в другом клубе чемпионата Италии.
09.08.2020 14:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
Бывший пресс-атташе сборной России Казаков: «Герта» предлагает за Урунова пять млн евро
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков сообщил в своем телеграм-канале о том, что «Спартак» получил предложение от «Герты» по поводу перехода полузащитника Остона Урунова.
09.08.2020 14:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
Источник: Грицаенко и Онугха будут выступать за «Тамбов»
Два игрока «Краснодара», а именно центральный защитник Алексей Грицаенко и нападающий Герман Онугха, продолжат карьеру в «Тамбове».
09.08.2020 14:18
Футбол
автор: Владислав Корегин
Де Лигт вернется в строй в ноябре
Защитник «Ювентуса» Маттейс Де Лигт пропустит около двух-трех месяцев из-за травмы, сообщает Tuttosport.
09.08.2020 14:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Хвана подтвердил договоренность с «Рубином»
Казанцы перехватили игрока у загребского «Динамо».
09.08.2020 13:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика