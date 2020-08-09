«Ливерпуль» готов продать Кейта ради трансфера Алькантары

Отмечается, что главный тренер английской команды Юрген Клопп не слишком рассчитывает на 25-летнего гвинейца в новом сезоне. По информации источника, вырученные средства с продажи игрока пойдут на покупку полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантары.

Кейта выступает за «Ливерпуль» за июля 2018 года, перейдя из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 27 матчах, забив четыре гола и отдав три ассиста. Его контракт с «мерсисайдцами» рассчитан до конца июня 2023-го.