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09 августа 18:04

«Зенит»: У нас нет сомнений в профессиональных компетенциях и честности Пухова

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко прокомментировал обвинения Григория Родченкова в адрес бывшего врача команды Сергея Пухова.

- К заявлениям и прочим интерпретациям Родченкова относимся индифферентно. В спортивной индустрии широко распространена практика использования биоактивных добавок в том числе через инъекции - при соблюдении всех требований и правил безопасности это абсолютно легальная и разрешенная мера, о чем четко прописано в медицинском регламенте. И у нас нет никаких сомнений в профессиональных компетенциях и честности Сергея Пухова, - приводит слова Макаренко ТАСС.

Ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил Пухова в связах с государственной допинг-программой: «Он контактировал с Валерием Куличенко, который является частью государственной допинг-программы. Пухов прекрасно разбирается в схемах допинга, у него хороший опыт».

источник: ТАСС
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