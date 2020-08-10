Дмитрий Губерниев: Многое будет зависеть от позиции «Спартака», судью можно и пожизненно отстранить

- Многое будет зависеть от позиции «Спартака», судью, пожалуй, можно и пожизненно отстранить!!! Матч «Спартак» - «Сочи» переигран не будет , технической ошибки не было , но эта игра просто обязана подтолкнуть всех нас задуматься, а что, собственно, происходит в нашем футболе? – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2. В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти. Сразу по окончании матча владелец «Спартака» завил, что завтра объявит о снятии команды с чемпионата России.

Позже появилась информация, что главный арбитр этой встречи Василий Казарцев может быть отстранен от работы до конца 2020 года.