Форвард «Селтика» Эдуар – главная трансферная цель «Лидса» этим летом

По информации источника, 22-летнего игрока собирается подписать «Лидс», вернувшийся в АПЛ спустя 16 лет. Отмечается, что руководство команды собирается усилить атакующую линию клуба в летнее трансферное окно и считает французского форварда наиболее подходящим вариантом для покупки.

Эдуар перешел в «Селтик» из «ПСЖ» в июле 2018 года за 10,3 миллиона евро. С тех пор он отыграл 128 матчей, забил 63 гола и отдал 31 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.